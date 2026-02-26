Rogoredo via i quattro colleghi che erano con Carmelo Cinturrino quando sparò contro Mansouri

A Rogoredo, sono stati rimossi quattro agenti che erano con Carmelo Cinturrino nel momento in cui ha aperto il fuoco contro Mansouri. L’Adnkronos ha appreso che i poliziotti sono sotto indagine per omissione di soccorso e altre ipotesi di reato, mentre proseguono le verifiche sulle loro responsabilità. La vicenda si sta sviluppando nel rispetto delle procedure previste dalla legge.