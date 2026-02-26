Rogoredo via i quattro colleghi che erano con Carmelo Cinturrino quando sparò contro Mansouri
A Rogoredo, sono stati rimossi quattro agenti che erano con Carmelo Cinturrino nel momento in cui ha aperto il fuoco contro Mansouri. L’Adnkronos ha appreso che i poliziotti sono sotto indagine per omissione di soccorso e altre ipotesi di reato, mentre proseguono le verifiche sulle loro responsabilità. La vicenda si sta sviluppando nel rispetto delle procedure previste dalla legge.
Secondo quanto apprende l’Adnkronos i quattro poliziotti indagati per omissione di soccorso e favoreggiamento sul caso di Rogoredo, sono stati assegnati ad altri incarichi non operativi al di fuori del commissariato di Mecenate dove prestavano servizio, su disposizione del questore di Milano, Bruno Megale. Questi i cambiamenti dopo la conferma del carcere per l’agente Carmelo Cinturrino, l’assistente capo di polizia accusato dell’omicidio volontario di Abderrahim Mansouri. Si tratta dei colleghi che erano presenti con Cinturrino la sera in cui ha aperto il fuoco contro il pusher (che invece era disarmato). Cinturrino rimane per ora in carcere. 🔗 Leggi su Open.online
Rogoredo, fermato il poliziotto Carmelo Cinturrino: “Allarmanti potenzialità criminali”. Perché ha sparato contro Abderrahim Mansouri?La pistola a salve maneggiata dal solo agente, le testimonianze, i minuti attesi prima di allertare i soccorsi.
La pistola a salve maneggiata dal solo agente, le testimonianze, i minuti attesi prima di allertare i soccorsi.
