L’influencer detenuto in via Gleno per truffa | Sovraffollamento e carenza di personale così il carcere non è rieducativo

Un influencer è stato trasferito di recente in via Gleno per motivi di sicurezza, dopo aver trascorso alcuni mesi in vari istituti penitenziari italiani. In un messaggio pubblico, ha descritto le condizioni del carcere, parlando di sovraffollamento e mancanza di personale. La sua testimonianza si concentra sulla situazione attuale delle strutture detentive nel Paese.

Bergamo. Trasferito in via Gleno nei giorni scorsi per ragioni di sicurezza, l’influencer Ivan Szydlik, al secolo Ivan Errichiello, interviene pubblicamente sulle condizioni del sistema penitenziario italiano dopo mesi di detenzione trascorsi in diversi istituti. Tra i reseller di orologi di lusso più noti in Italia, con milioni di visualizzazioni sui social, è in carcere dal giugno del 2024 per truffa aggravata, autoriciclaggio e abusivismo finanziario. Un’indagine della guardia di finanza, coordinata dal pm Carlo Scalas della Procura di Milano, aveva scoperto che lo stile di vita che ostentava sui social in realtà era frutto di una rodata tecnica di raggiro basata su annunci falsi e società fittizie. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

La deputata Bakkali (Pd) in visita al carcere: "Grave situazione di sovraffollamento e carenza di personale"Nella giornata di ieri, lunedì, la deputata del Partito democratico Ouidad Bakkali ha fatto una visita ispettiva, come previsto dall’ordinamento...

Avellino, carcere nel caos: detenuto sul tetto e cella devastata. Sindacato denuncia carenze e sovraffollamento.Avellino – Una giornata di forte tensione si è vissuta oggi presso la Casa Circondariale di Avellino, dove un detenuto ha raggiunto il tetto...