Carceri visita del Garante al Carcere Militare di Santa Maria Capua Vetere

Il Garante dei Detenuti della Provincia di Caserta, Don Salvatore Saggiomo, ha visitato il Carcere Militare di Santa Maria Capua Vetere. Durante l’incontro, ha sottolineato le sfide del 2025, definendolo un anno difficile per il territorio casertano, e ha evidenziato l’importanza di un cambiamento di strategia nel 2026. La visita ha rappresentato un momento di confronto e analisi sulle condizioni delle strutture detentive locali e sulle prospettive future.

Il Garante dei Detenuti della Provincia di Caserta Don Salvatore Saggiomo: "Il 2025 anno difficile anche per il territorio casertano, il 2026 deve cambiare passo". Nella giornata di lunedì, il Garante dei diritti delle persone private della libertà personale della Provincia di Caserta, don Salvatore Saggiomo, insieme al collaboratore Antonio Benedetto, ha effettuato una visita istituzionale presso il Carcere Militare di Santa Maria Capua Vetere, una delle strutture penitenziarie presenti sul territorio provinciale. L'incontro ha rappresentato un momento di augurio per l'inizio del nuovo anno, ma soprattutto un'occasione per rafforzare il rapporto di collaborazione tra le istituzioni locali, in una fase complessa per il sistema carcerario che coinvolge direttamente anche la provincia di Caserta.

