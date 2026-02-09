Droga e telefoni nel carcere di Santa Maria Capua Vetere il Riesame salva 35 indagati

Quaranta persone sono sotto indagine nel carcere di Santa Maria Capua Vetere. Secondo le accuse, hanno portato droga e telefoni all’interno della struttura. La situazione si è fatta delicata e ora si aspetta l’esito delle indagini. Il Riesame ha deciso di salvare 35 di queste persone, ma il caso resta aperto e sotto osservazione.

Sono 35 le persone indagate, a vario titolo, per la presunta introduzione di sostanze stupefacenti e telefoni cellulari all’interno del carcere di Santa Maria Capua Vetere. L’inchiesta coinvolge detenuti, oltre a familiari e amici che avrebbero favorito l’ingresso del materiale illecito nella casa circondariale. I pubblici ministeri della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, le dottoresse Gaudino e Condello, avevano richiesto misure cautelari per tutti e 35 gli indagati: 15 arresti in carcere, 10 ai domiciliari e, per gli altri, obblighi o divieti di dimora. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

