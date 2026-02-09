Quaranta persone sono sotto indagine nel carcere di Santa Maria Capua Vetere. Secondo le accuse, hanno portato droga e telefoni all’interno della struttura. La situazione si è fatta delicata e ora si aspetta l’esito delle indagini. Il Riesame ha deciso di salvare 35 di queste persone, ma il caso resta aperto e sotto osservazione.

Sono 35 le persone indagate, a vario titolo, per la presunta introduzione di sostanze stupefacenti e telefoni cellulari all’interno del carcere di Santa Maria Capua Vetere. L’inchiesta coinvolge detenuti, oltre a familiari e amici che avrebbero favorito l’ingresso del materiale illecito nella casa circondariale. I pubblici ministeri della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, le dottoresse Gaudino e Condello, avevano richiesto misure cautelari per tutti e 35 gli indagati: 15 arresti in carcere, 10 ai domiciliari e, per gli altri, obblighi o divieti di dimora. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Droga e telefoni nel carcere di Santa Maria Capua Vetere, il Riesame salva 35 indagati

Approfondimenti su Santa Maria Capua Vetere

Trentacinque persone finiscono sotto inchiesta per droga e telefoni in carcere.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Santa Maria Capua Vetere

Argomenti discussi: Schede sim, cellulari e droga per lo spaccio. Arrestato un agente infedele in servizio al carcere di Rebibbia; Drone con droga e cellulari intercettato nel carcere di Salerno: scatta il sequestro; Droga nel carcere di Paola: abbattuto drone con telefoni e stupefacenti; Pacco con droga e cellulari diretto verso il carcere di Foggia, Jammer della penitenziaria intercetta drone 'corriere' - FoggiaToday.

Droga e telefoni in carcere, il Riesame dichiara inammissibile il ricorso per 35 indagatiIl Tribunale del Riesame di Napoli ha messo la parola fine alla fase cautelare dell’inchiesta sull’introduzione di droga e telefoni cellulari all’interno del carcere di ... ilmattino.it

Droga e telefoni in carcere, il riesame salva 35 indagati: tutti i nomiLe indagini hanno previsto intercettazioni telefoniche e l’installazione di cimici e telecamere all’interno del carcere ... napolitoday.it

Milano, chiesa di Santa Maria delle Grazie. Veduta dell'interno della Tribuna del Bramante. Foto di Superchilum. Dottrina dell'Architettura facebook

Olbia, alla scuola Santa Maria flash mob contro il bullismo x.com