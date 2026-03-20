carburanti gasolio e benzina self service in calo sulle autostrade

Secondo l’Osservatorio prezzi del ministero delle Imprese e del Made in Italy, i prezzi dei carburanti, in particolare gasolio e benzina, sono diminuiti sulle autostrade. Il gasolio è passato da 2,190 euro al litro a un importo inferiore, mentre i prezzi della benzina hanno registrato una riduzione. La flessione si riferisce ai prezzi praticati nelle stazioni di servizio autostradali.

Dopo il via libera da parte del Governo e la pubblicazione in Gazzetta ufficiale del decreto carburanti, che prevede la riduzione, per un periodo di venti giorni a decorrere dal 19 marzo, della tassazione su gasolio, benzina e Gpl (25 centesimi al litro per gasolio e benzina e di 12 centesimi al chilo per il Gpl), e dopo che Mister Prezzi, ovvero il Garante presso il ministero delle Imprese, ha trasmesso alla Guardia di Finanza la lista di chi, dalle prime verifiche, non ha ridotto i prezzi nonostante il taglio delle accise, il quadro dei prezzi medi dei carburanti del 20 marzo pubblicato sul sito del Mimit, rilevato su circa 20mila impianti, relativo alle autostrade mette in evidenza una diminuzione dei prezzi, con la sola eccezione del metano, che ha registrato un leggero aumento. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

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