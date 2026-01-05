Incubo caro carburanti | per effetto delle nuove accise il prezzo del gasolio supera quello della benzina

A partire da gennaio, le nuove accise sui carburanti hanno portato a un cambiamento significativo: per la prima volta dopo tre anni, il prezzo del gasolio supera quello della benzina. Questo sorpasso rappresenta una nuova fase nella dinamica dei prezzi dei carburanti, con possibili ripercussioni sui costi per gli automobilisti. È importante analizzare le cause di questa variazione e le sue implicazioni sul mercato e sulle tasche dei consumatori.

Per la prima volta dopo tre anni il gasolio torna a costare più della benzina. Un sorpasso che non si registrava dal febbraio 2023 e che segna una nuova fase nella corsa dei prezzi dei carburanti, influenzata dalle nuove accise entrate in vigore dal primo gennaio e che si prospetta come una stangata per gli automobilisti. Secondo i dati medi nazionali, questa mattina il prezzo del diesel ha raggiunto 1,666 euro al litro, superando quello della benzina ferma a 1,650 euro. Un'inversione storica se si considera che negli ultimi anni il gasolio aveva mantenuto un costo inferiore, fatta eccezione per i mesi immediatamente successivi all'invasione russa dell'Ucraina e alla crisi energetica che ne era seguita.

Scandalo alla "pompa". Diesel più caro della benzina. Ecco l'effetto accise che Meloni voleva distruggere - Dal 1° gennaio l'effetto pesa su trasporti e industrie ... giornalelavoce.it

Carburanti ecco l’effetto accise, diesel più caro della benzina - Sono infatti previsti rincari per quasi 17 milioni di persone che possiedono un auto. repubblica.it

