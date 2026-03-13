Carburanti ancora rialzi | gasolio self service ai massimi da giugno 2022

I prezzi dei carburanti sono aumentati di nuovo, con il gasolio self service che ha raggiunto i livelli più alti dal giugno 2022. A circa due settimane dall’attacco tra Stati Uniti e Israele contro l’Iran, il petrolio Brent ha chiuso ieri sopra i cento dollari al barile per la prima volta. I rialzi dei prezzi continuano a influenzare il mercato.

(Adnkronos) – A quasi due settimane dall’attacco di Stati Uniti e Israele all’Iran, per la prima volta ieri il petrolio Brent ha chiuso sopra i cento dollari al barile. La soglia era stata superata più volte nelle contrattazioni infragiornaliere ma mai alla chiusura. Ieri il contratto di aprile sulla borsa Ice di Londra ha chiuso a 100,46 dollari. Non succedeva dal luglio del 2022. Volano anche le quotazioni dei prodotti raffinati, con la benzina sopra i mille dollari la tonnellata per la prima volta da settembre 2023 e il gasolio sopra i 1.200, picco da ottobre 2022. Continua, infine, anche la corsa dei prezzi dei carburanti alla pompa, sia per quanto riguarda i prezzi consigliati, sia sulle medie nazionali dei prezzi praticati alla pompa: gasolio self service al massimo dal 30 giugno 2022, benzina dal 3 marzo 2025. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

