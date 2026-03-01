Antenna 5G il duello Spunta un altro no

A Pontedera, nei prossimi mesi, sarà installata una nuova antenna 5G a Treggiaia. Tuttavia, la decisione ha suscitato divisioni tra i residenti, con alcuni che si oppongono al progetto. La questione ha generato discussioni e opposizioni, portando a un dibattito acceso sulla sua realizzazione. La discussione riguarda esclusivamente le opinioni locali, senza coinvolgere altri aspetti o figure esterne.

PONTEDERA Non trova pace la nuova antenna 5G che nei prossimi mesi verrà costruita a Treggiaia. O almeno non trova un favore all'unanimità tra i residenti. Perché se il paese si era mobilitato per interrompere la costruzione dell'infrastruttura davanti al Santuario della Madonna di Ripaia c'è anche chi si oppone alla realizzazione dell'antenna nel nuovo sito alternativo, a poche centinaia di metri dal Santuario, individuato come meno impattatante dal punto di vista storico e paesaggistico. "Abito a Treggiaia in via di Montalto 4 e circa 5 giorni fa ha conosciuto l'esatta nuova ubicazione dell'antenna 5G dopo lo spostamento da Madonna di Ripaia – racconta Giovanni Cecchi, un residente –.