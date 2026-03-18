Ancona è stata ufficialmente proclamata Capitale italiana della Cultura 2028, giornata che ha visto una vasta partecipazione di figure politiche, culturali e istituzionali. Durante l’evento, il premio Oscar Dante Ferretti ha annunciato che sarà testimonial della città, sottolineando il suo impegno nel promuovere la bellezza di Ancona. La cerimonia ha riscosso grande attenzione e coinvolgimento nel territorio.

È una giornata storica per Ancona e per le Marche: la proclamazione a Capitale italiana della Cultura 2028 accende entusiasmo istituzionale, culturale ed economico. Dalle istituzioni locali al governo, fino al mondo produttivo e culturale, il riconoscimento viene letto come una grande opportunità di sviluppo e rilancio. Una festa bipartisan con la mano tesa del sindaco dem di Pesaro (già Capitale della Cultura 2024) che si è proposto per collaborare alla riuscita dell'iniziativa e gli auguri di parlamentari del Pd Il sindaco Silvetti: «Oltre 50 milioni di investimenti per il futuro della città» Il sindaco Daniele Silvetti guarda già oltre il 2028 e punta sugli investimenti strutturali: «Parliamo di oltre 50 milioni di euro per infrastrutture e attività di investimento. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

© Corriereadriatico.it - Festa bipartisan per Ancona Capitale della Cultura 2028. E il premio Oscar Dante Ferretti: «Sarò testimonial della sua bellezza»

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