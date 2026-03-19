Ancona è stata dichiarata Capitale italiana della Cultura per il 2028. La scelta è stata annunciata il 19 marzo 2026 da un’apposita commissione. La città si prepara a ricevere questo riconoscimento, che valorizza il suo patrimonio storico e artistico. La decisione coinvolge istituzioni e cittadini, pronti a promuovere iniziative e progetti per l’anno di celebrazione.

Ancona, 19 marzo 2026 – È Ancona la Capitale italiana della Cultura 2028. A proclamarla è stato il Ministro della cultura Alessandro Giuli, nel corso della cerimonia che si è svolta ieri a Roma, nella Sala Spadolini del Ministero, alla presenza della giuria presieduta da Davide Maria Desario e composta da Luca Galassi, Vincenzo Trione, Luisa Piacentini, Vicky Diquattro, Davide Rossi e Stefano Baia Curioni. Presenti anche i rappresentanti delle dieci città finaliste che erano, oltre ad Ancona con il dossier Ancona. Questo adesso, Anagni (Fr) con il dossier Hernica Saxa. Dove la storia lega, la cultura unisce; Catania con il dossier Catania continua; Colle Val d’Elsa (Si) con il dossier Colle28. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Ancona Capitale della Cultura: un museo da Oscar per il futuro

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