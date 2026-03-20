Arisa ha dichiarato di aver bisogno di lavorare perché si autoproduce, menzionando che dopo una discussione con il suo ex fidanzato ha scritto la canzone “Il tuo profumo”. La cantante ha parlato della musica come un rifugio, un modo per esprimere emozioni e sentirsi meno sola. In un’intervista ha condiviso anche alcuni dettagli su canzoni, amore e le sue prossime sfide televisive.

La musica è la sua ancora, il luogo dove si sente meno sola e dove ogni ferita trova voce. Lo racconta senza filtri Arisa a La Repubblica, parlando di canzoni, amore e nuove sfide televisive. “L’unica strada che mi abbia mai fatto credere in qualcosa senza sentirmi sola”, confessa, mentre si prepara a partecipare a Canzonissima, in onda da sabato 21 marzo su Rai 1. Prima però ci sono le note del nuovo singolo Il tuo profumo e in primavera l’album Foto mosse, con brani che per lei rappresentano “una conquista”, in un mondo “dove anche le artiste devono superare ogni giorno esami, scetticismi, budget minori con le logiche di sempre. Lo dice anche Sanremo”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Canzonissima? Ho bisogno di lavorare perché mi autoproduco. Dopo una super litigata con il mio ex fidanzato è nata la canzone ‘Il tuo profumo’”: parla Arisa

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