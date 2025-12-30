Anna Galiena riflette sulla sua carriera, sottolineando come le percezioni sull’età nel mondo dello spettacolo siano spesso ingiuste. Nonostante le difficoltà percepite dopo i 40 anni, ha mantenuto una carriera attiva e soddisfacente, arrivando quasi ai 76 anni con continui successi. In un’intervista al Corriere della Sera, l’attrice rivela anche il desiderio di aver seguito una strada diversa, più vicina alle sue inclinazioni personali.

“Sarei stata tranquilla se avessi intrapreso la strada scelta per me da mio padre”: così Anna Galiena al Corriere della Sera, a proposito della suo volontà di fare l’attrice. “A 4 anni salii sul palco per la prima volta, una parrucca castana copriva i miei riccioli biondi. – racconta – Interpretavo la Madonna nell’asilo delle suore spagnole. A 8 anni, la Rai passò nella mia scuola per il casting di uno sceneggiato, mi ritrovai in un ruolo maschile, il principe Olaf di Danimarca, era una favola. Poi studiavo danza alla scuola dell’Opera di Roma. Papà non si rese conto che, per me, era l’inizio di una grande cosa”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Mi sono tolta 5 anni d’età perché me l’hanno suggerito. Dicevano che dopo i 40 per un’attrice è difficile lavorare. Ora ne ho quasi 76 e non ho mai lavorato tanto”: parla Anna Galiena

