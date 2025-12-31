Oprah Winfrey condivide la sua esperienza con le iniezioni di GLP-1, che l’hanno aiutata a migliorare il rapporto con il proprio corpo. Nonostante il supporto di chef e personal trainer, ha affrontato sfide legate al peso. La sua testimonianza evidenzia come nuove terapie possano rappresentare un’opportunità per migliorare il benessere, senza rinunciare alle proprie abitudini quotidiane.

“Ho mangiato un croissant. E l’ho mangiato tutto”: l’esordio dell’intervista che Oprah Winfrey ha rilasciato a People è questo. E il motivo è che la star statunitense ha deciso di parlare della sua ritrovata forma, partendo dal fatto che una colazione con tanto burro, qualche tempo fa, l’avrebbe messa in uno stato di ansia: “Avrei continuato a pensare: ‘ Quante calorie ha quel croissant? Quanto tempo ci vorrà per smaltirlo? Se mangio il croissant, allora stasera non posso cenare’. Avrei continuato a pensare a quel maledetto croissant! Ora non ho provato nulla. L’unica cosa che ho pensato è stata: ‘Devo pulire queste briciole'”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Sono sempre stata delusa dal mio corpo in sovrappeso. Il fallimento mi sembrava doppio perché ho chef e personal trainer. Con le iniezioni di GLP-1 sono rinata, e non sento nemmeno il bisogno di bere alcolici”: parla Oprah Winfrey

Leggi anche: “L’ultima volta che ho fatto l’amore è stato a metà agosto. Se sono stata con le donne? Sì, mi sono trovata bene ma mi piace il manzo”: parla Belen Rodriguez

Leggi anche: “Mi piace girare per casa in mutande perché sono una persona libera. Chi lavora con me sa che non ho problemi a cambiarmi davanti a loro o a mostrare il mio corpo”: così Valentina Ferragni

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

ULTIM'ORA - È stata identificata la ragazza trovata morta in via Paruta a Milano la mattina del 29 dicembre. Sono stati i genitori, dopo la diffusioni delle immagini da parte della procura e dei carabinieri, a chiamare gli inquirenti nel pomeriggio di martedì 30 - facebook.com facebook

Oggi sono stata ospite della Compagnia dei Felicioni delle terre di Don Peppe Diana, una meravigliosa comunità che in una casa confiscata a un boss della camorra, si occupa di bambini in difficoltà, e dona loro accoglienza, cura, rifugio. Voglio ringraziare Fo x.com