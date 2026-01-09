Milan-Genoa Rabiot | A volte non ci siamo con la testa Non possiamo giocare 50 minuti a partita

Dopo la partita tra Milan e Genoa, Adrien Rabiot ha commentato l’andamento della squadra, sottolineando alcune difficoltà di concentrazione durante il match. Il centrocampista rossonero ha evidenziato come sia importante mantenere continuità e attenzione per migliorare le prestazioni complessive della squadra. Le sue parole riflettono l’esigenza di lavorare su aspetti mentali e tattici per affrontare al meglio le prossime sfide di Serie A.

Adrien Rabiot, centrocampista rossonero, ha parlato a 'SportMediaset' al termine di Milan-Genoa, partita della 19^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano.

Rabiot a SportMediaset: "Ci diciamo sempre di partire bene, a volte non ci siamo con la testa"

Milan-Genoa 0-1 a fine primo tempo: per ora decide un gol di Colombo - Il Milan non ha giocato un brutto primo tempo, creando diverse occasioni da gol ... milannews.it

Il Milan raggiunge un rocambolesco pareggio con il Genoa di De Rossi ma l'Inter se ne va x.com

Le pagelle di Milan-Genoa Tantissime insufficienze tra i rossoneri Si salvano Maignan, Leao, Pavlovic e Pulisic. Più il subentrato Fullkrug Cosa ne pensate #MilanGenoa - facebook.com facebook

