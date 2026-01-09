Milan-Genoa Rabiot | A volte non ci siamo con la testa Non possiamo giocare 50 minuti a partita

Dopo la partita tra Milan e Genoa, Adrien Rabiot ha commentato l’andamento della squadra, sottolineando alcune difficoltà di concentrazione durante il match. Il centrocampista rossonero ha evidenziato come sia importante mantenere continuità e attenzione per migliorare le prestazioni complessive della squadra. Le sue parole riflettono l’esigenza di lavorare su aspetti mentali e tattici per affrontare al meglio le prossime sfide di Serie A.

Adrien Rabiot, centrocampista rossonero, ha parlato a 'SportMediaset' al termine di Milan-Genoa, partita della 19^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano.

