Referendum popolare 2026 | come fare domanda per sostituto presidente di seggio

In vista del referendum popolare confermativo in programma il 22 e 23 marzo 2026, il Comune di Catania ha aperto le iscrizioni per chi vuole fare domanda come presidente di seggio. Chi ha i requisiti può già presentare la domanda, e così avere la possibilità di partecipare attivamente alle operazioni di voto. Le procedure sono semplici, e i cittadini interessati devono rispettare i termini stabiliti dalla legge.

Possono partecipare i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune di Catania, in possesso dei requisiti di idoneità previsti dalla legge La domanda dovrà essere indirizzata al sindaco e inviata all'indirizzo e-mail: [email protected] oppure consegnata brevi manu presso gli uffici del coordinamento elettorale, situati al piano terra di palazzo degli Elefanti, in piazza Duomo. Per ulteriori informazioni consultare la sezione dedicata sul sito del Comune.

