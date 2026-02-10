Referendum sulla Giustizia Roma a caccia di scrutatori e presidenti di seggio | come candidarsi

Roma cerca volontari per i seggi del referendum sulla giustizia. La città apre le iscrizioni per chi vuole fare il presidente o lo scrutatore alle urne del 22 e 23 marzo. Chi è interessato può già candidarsi, perché c’è bisogno di tante persone per garantire lo svolgimento delle votazioni. Le iscrizioni sono aperte e si può fare domanda online o presso gli uffici comunali.

Roma. 10 febbraio 2026 – In vista del referendum sulla giustizia del 22 e 23 marzo, Roma Capitale ha avviato la raccolta delle disponibilità per chi intende svolgere un ruolo nei seggi: Presidente o Scrutatore. Come inviare la disponibilità. La comunicazione può essere presentata scegliendo una sola modalità tra quelle previste: online sul sito del Comune di Roma, tramite modulo cartaceo, oppure via posta elettronica o PEC. L’obiettivo è rafforzare in tempo utile l’organizzazione dei seggi, garantendo copertura e regolare svolgimento delle operazioni di voto e scrutinio. Presidente di seggio e scrutatore: cosa cambia.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

L'amministrazione di Ladispoli cerca volontari per fare gli scrutatori ai prossimi referendum sulla Giustizia, che si terranno il 22 e 23 marzo.

L'Amministrazione Comunale di Foggia ha iniziato a pagare i compensi ai presidenti di seggio e agli scrutatori che hanno lavorato nelle elezioni regionali di novembre.

Sondaggio sul referendum sulla giustizia, i primi dati: gli italiani sono favorevoli o contrari

