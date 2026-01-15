Giuditta propone di avviare un confronto politico-programmatico per creare un campo largo stabile in vista delle amministrative e delle elezioni del 2026 in Campania. L’obiettivo è facilitare un dialogo collaborativo tra le forze politiche, con l’intento di rafforzare l’unità e definire strategie condivise per le sfide future nei principali centri di governo regionale e locale.

NdC punta a un campo largo stabile in Campania: subito tavoli politici in vista delle elezioni del 2026. Napoli- “La vittoria alle Regionali in Campania è stato l’abbrivio di un campo largo inclusivo e vincente. A patto, come ha ribadito in più occasioni il nostro leader nazionale Clemente Mastella, che sia messa a frutto con un impianto stabile di alleanze su tutti i territori e in tutte le province campane. Occorre subito avviare il lavoro perché il modello politico che ha vinto in Campania sia l’unico riferimento politico. Per tutti e senza veti “, lo scrive in una nota il coordinatore regionale di NdC Pasquale Giuditta. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Giuditta: “Avviare confronto politico-programmatico per campo largo in vista delle amministrative nei capoluoghi e nei maggiori centri al voto”

