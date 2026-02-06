Per errore venne asportato il surrene sano | citazione a giudizio per un chirurgo
Nel settembre 2023, a Brindisi, una donna si è sottoposta a un intervento al surrene sinistro per rimuovere una massa tumorale. Durante l’operazione, però, il chirurgo ha rimosso per errore anche il surrene sano. Ora si attende il processo, con il medico chiamato a rispondere di malpractice.
Nel settembre 2023 una paziente subì un intervento al surrene sinistro. L'intervento, eseguito in laparoscopia, si era reso necessario per asportare una massa tumorale. A causa di un refuso in un referto, alla donna venne però asportato il surrene sinistro al posto del destro.
Il neo asportato e il melanoma curato con le tisane. Dopo l’assoluzione del chirurgo bresciano Paolo Oneda si apre la battaglia per il risarcimento
Dopo l’assoluzione penale del chirurgo Paolo Oneda, si apre ora una fase civile per il possibile risarcimento dei danni alla vittima, riguardo al trattamento del melanoma con tisane.
Donna uccisa per errore dal Fentanyl: infermiera a giudizio per omicidio colposo
Una tragica fatalità scuote Ravenna: un’ infermiera è imputata per omicidio colposo dopo aver somministrato accidentalmente Fentanyl a una paziente senza prescrizione, provocando una crisi respiratoria fatale.
