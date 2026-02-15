Scarico non autorizzato e inquinamento nelle condotte del Comune | imprenditore a giudizio

Un imprenditore deve rispondere di aver scaricato illegalmente acque reflue nelle condotte del Comune di Mesagne, provocando un aumento di sostanze inquinanti nel sistema di rete fognaria. Le autorità hanno scoperto che l’uomo aveva aperto un tubo di scarico non autorizzato, causando sversamenti che hanno interessato le tubature pubbliche e rischiato di contaminare il territorio circostante.

Acque reflue con melma bianca e grigia nella conduttura, con relativo intasamento: il Comune denunciò ai carabinieri e ora si costituisce parte civile nella persona della commissaria prefettizia MESAGNE - Scarico di acque reflue con materia inquinante nelle condotte del Comune di Mesagne: un imprenditore a giudizio. L'episodio risale al 24 luglio 2025, mentre la citazione in giudizio per il titolare di una ditta con sede nella periferia di Mesagne, ad opera del giudice Antonio Negro della sezione Penale del Tribunale di Brindisi, è arrivata lo scorso 12 dicembre. In assenza di autorizzazioni e in violazione del relativo regolamento regionale, la ditta in questione avrebbe effettuato lo scarico di acque reflue provenienti dalla propria attività, nella condotta delle acque reflue del Comune di Mesagne, attraverso una pozzetta insistente nell'area ad uso dell'azienda.