Nel quartiere San Giuseppe si preparano per la tradizionale Caminada de San Giuseppe, che si svolgerà domenica. La manifestazione podistica, non competitiva, è in programma dal 1980 e quest’anno si aspetta di coinvolgere circa 4.000 partecipanti. L’evento rappresenta un appuntamento fisso che dà il via alla primavera a Jesi, attirando appassionati di corsa e famiglie del quartiere.

Il quartiere San Giuseppe scalda i motori per l’abbraccio più atteso dell’anno. Domenica torna la "Caminada de San Giuseppe", la manifestazione podistica non competitiva che dal 1980 segna il risveglio della primavera jesina. Per questa edizione numero 44, gli organizzatori della Spes Jesi si preparano a numeri da capogiro: l’obiettivo è quello di superare i 3.400 iscritti dello scorso anno quando il meteo è stato incerto, puntando dritti verso il record storico di 4mila partecipanti. Un fiume umano composto da intere famiglie con passeggini e cani, gruppi scolastici, atleti professionisti e semplici amatori è pronto a invadere le strade. La formula, immutata e vincente, prevede tre percorsi di 3, 6 e 12 chilometri, con partenza alle 9,30 dal piazzale della chiesa di San Giuseppe. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Caminada de San Giuseppe", si punta ai 4mila partecipanti

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