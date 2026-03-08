Erchie si accende per San Giuseppe 2026 | torna lo spettacolo de Il Falò

ERCHIE – La tradizione millenaria del fuoco, il calore della fede e l’energia della musica popolare si fondono nuovamente nel cuore del Brindisino. Mercoledì prossimo 18 marzo, la città di Erchie celebrerà la festività di San Giuseppe con il tradizionale evento "Il Falò", curato con passione dall’associazione "Gli amici del Falò di San Giuseppe". La serata prenderà il via alle ore 18 con la celebrazione della Santa Messa presso il Santuario di Santa Lucia. Al termine della funzione, una solenne processione, accompagnata dalle note della banda "D. Nicolì", guiderà i fedeli e i turisti verso l'area del falò. Dalle 19:30, il cielo sopra Erchie si colorerà con la benedizione e il lancio dei suggestivi palloni aerostatici della ditta Pulli di Veglie, un preludio poetico a quello che sarà il cuore pulsante della serata. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

Manfredonia. Torna il tradizionale Falò di San Giuseppe a San Salvatore – Frazione Montagna!La magia del fuoco e il calore della nostra comunità ci aspettano per una serata speciale sotto le stelle Ci sarà anche la musica ad accompagnare la...

Un grande falò che accende l’inverno e ricaccia la “malasorte”: torna la Festa de lu FocuZOLLINO – La forza rigeneratrice del fuoco, un falò come simbolo di catarsi e accensione dell’inverno salentino, una barriera che ricaccia la...

