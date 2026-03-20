Cambiaghi nei supplementari regala al Bologna i quarti con l’Aston Villa | Roma eliminata

Cambiaghi ha segnato nei supplementari e ha portato il Bologna ai quarti di finale di Europa League, eliminando la Roma. La partita si è conclusa con un punteggio di 4-3 a favore del Bologna dopo i tempi supplementari, mentre all’andata era finita 1-1. La Roma si è fermata agli ottavi di finale.

Si ferma agli ottavi il cammino della AS Roma in Europa League. A passare il turno è il Bologna FC, che si impone per 4-3 allo Stadio Olimpico dopo l’1-1 dell’andata. La partita si accende già nel primo tempo, con il Bologna che sfrutta una disattenzione difensiva e passa in vantaggio al 22’ con Rowe, bravo a colpire una retroguardia giallorossa poco attenta. La reazione della Roma non tarda ad arrivare: prima il palo colpito su punizione da Pellegrini, poi, pochi istanti dopo, il pareggio firmato da Ndicka di testa su calcio d’angolo. Nel finale di primo tempo arriva però un episodio chiave: fallo di El Shaarawy su Zortea e calcio di rigore per il Bologna, trasformato da Bernardeschi per l’1-2 allo scadere. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Cambiaghi nei supplementari regala al Bologna i quarti con l’Aston Villa: Roma eliminata Articoli correlati Europa League: Bologna ai quarti. Batte la Roma (3-4) ai supplementari. E ora sfiderà l’Aston VillaROMA – Il Bologna batte 4-3 ai tempi supplementari la Roma all’Olimpico e si qualifica per i quarti di finale di Europa League, dove affronterà... Roma-Bologna 3-4, Cambiaghi ai supplementari vale i quarti per i rossoblùRoma 19 marzo 2026 - Non poteva esserci uno spot migliore per il calcio italiano in questa sfida di ritorno dell'euro-derby di Europa League. Aggiornamenti e contenuti dedicati a Aston Villa Temi più discussi: Il Bologna ai quarti di Europa League, Roma ko ai supplementari; Europa League, Bologna eroico: 4-3 alla Roma dopo i supplementari, rossoblù ai quarti; Roma-Bologna, partita folle: si è deciso tutto ai supplementari, raffica di gol!; Roma-Bologna: flop Gasperini. Italiano vola ai quarti. Cambiaghi nei supplementari regala al Bologna i quarti con l’Aston Villa: Roma eliminataSi ferma agli ottavi il cammino della AS Roma in Europa League. A passare il turno è il Bologna FC, che si impone per 4-3 allo Stadio Olimpico dopo l’1-1 ... thesocialpost.it Roma-Bologna 3-4, Cambiaghi ai supplementari vale i quarti per i rossoblùGasperini sceglie i migliori interpreti a sua disposizione e non a calcoli sulle loro condizioni fisiche. Davanti a Svilar si ricompone la difesa con Mancini, N'Dicka ed Hermoso. In mediana Koné gioca ... sport.quotidiano.net Un derby italiano stupendo che termina 3-4 per il Bologna ai tempi supplementari dopo il 3-3 al termine dei 90 minuti. I rossoblu passano il turno e affronteranno l’Aston Villa ai quarti di finale. - facebook.com facebook BOLOGNA AI QUARTI Roma e Bologna lottano gol su gol e vanno ai supplementari, ma alla fine il Bologna ha la meglio! Ai quarti affronterà l'Aston Villa #Calcio #EuropaLeague #RomaBologna x.com