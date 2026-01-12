Nba Minnesota rimonta da -19 e batte San Antonio | notte di big match e sorprese

Nella notte NBA, Minnesota supera un deficit di 19 punti per battere San Antonio con un canestro decisivo di Edwards. I Thunder e i Nuggets proseguono il loro percorso vincente, mentre Golden State subisce una sconfitta inaspettata. In Eastern Conference, Knicks e Raptors ottengono risultati importanti. Una serata ricca di sorprese e partite combattute, che conferma l’equilibrio e la competitività del campionato.

I Timberwolves vincono allo scadere con Edwards, Thunder e Nuggets continuano a correre. Cade Golden State, successi pesanti a Est per Knicks e Raptors. Notte ricca di colpi di scena nella regular season Nba, tra rimonte clamorose, vittorie pesanti in chiave playoff e qualche caduta inattesa. A prendersi la scena è Minnesota, capace di ribaltare

NBA: Minnesota rimonta da -19, Anthony Edwards firma la vittoria - Man segna il canestro, a 16,8 secondi dalla fine, che manda al tappeto San Antonio (104- msn.com

Nba: Minnesota supera San Antonio, crollo di Houston a Sacramento - in, sorpassata da Phoenix vincente su Washington (112- ansa.it

NBA - Wembanyama trascina gli Spurs a Boston! Rimonta dei Clippers a Detroit mentre Cleveland ferma Minnesota x.com

NBA - Wembanyama trascina gli Spurs a Boston! Rimonta dei Clippers a Detroit mentre Cleveland ferma Minnesota - facebook.com facebook

