Traffico al porto di Ravenna la crescita continua | quasi il 19% in più nel primo mese del 2026
Nel porto di Ravenna il traffico cresce ancora. Nei primi giorni del 2026, i dati del sistema che monitora le navi in arrivo mostrano un aumento del quasi 19 percento rispetto all’anno scorso. Un segnale che le attività portuali stanno riprendendo ritmo dopo un periodo di rallentamento.
I primi dati rilevati dal Port Community System – il sistema che raccoglie le informazioni relative alle navi in arrivo nel porto di Ravenna – delineano un avvio d’anno decisamente positivo per i traffici portuali. Nel mese di gennaio 2026, la movimentazione complessiva è stimata in quasi 2,3.🔗 Leggi su Ravennatoday.it
