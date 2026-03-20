Calendario Serie A anticipi e posticipi dalla 32^ alla 34^ giornata | quando gioca l’Inter – FOTO

Il calendario della Serie A ha annunciato anticipi e posticipi dalla 32ª alla 34ª giornata, con l’Inter di Chivu impegnata in specifiche date. Le variazioni riguardano le partite previste in questo periodo, che sono state spostate rispetto alla programmazione originale. La modifica delle date interessa le sfide in programma e coinvolge direttamente la squadra nerazzurra. Le date aggiornate sono state rese note ufficialmente.

di Alberto Petrosilli Calendario Serie A, anticipi e posticipi dalla 32^ alla 34^ giornata di Serie A: ecco quando scenderà in campo l’Inter di Chivu. La Lega Serie A ha ufficializzato il calendario dei prossimi impegni, tracciando la rotta dell’ Inter di Cristian Chivu verso il traguardo scudetto. I nerazzurri, attualmente saldi al comando con 68 punti, conoscono ora date e orari degli anticipi e posticipi fino alla 34ª giornata, un periodo che potrebbe rivelarsi decisivo per la conquista della seconda stella sotto la gestione Oaktree. LEGGI ANCHE: le ultimissime in casa Inter Calendario Inter, orari e date ufficiali dalla 32^ alla 34^ giornata. 🔗 Leggi su Internews24.com

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