La Juventus ha ufficializzato il calendario delle partite di campionato nelle giornate 25 e 26. La squadra di Allegri scenderà in campo contro l’Inter e il Como, con date e orari già definiti. I tifosi già sanno quando attendere le sfide e si preparano a seguire da vicino queste partite fondamentali per la stagione.

. La Juventus prende nota dei prossimi appuntamenti in agenda, con la definizione del calendario per le settimane centrali di febbraio. La Lega Serie A ha annunciato le date e gli orari delle partite valevoli per la 25ª e la 26ª giornata di campionato, delineando il cammino della squadra guidata da Luciano Spalletti. QUI LE ULTIME SULLA JUVENTUS Si parte col botto: la trasferta di San Siro contro l’ Inter (25ª giornata) è stata fissata per sabato 14 febbraio alle ore 20:45. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Calendario Juve Serie A, anticipi e posticipi 25ª e 26ª giornata: quando si gioca con Inter e Como. Orari e date ufficiali

L’Inter conosce le date dei prossimi impegni.

La Lega calcio ha annunciato il calendario completo degli anticipi e posticipi delle prossime due giornate di campionato.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

CALENDARIO ITALIANE PLAYOFF #CHAMPIONSLEAGUE 17/02 18:45 Galatasaray A.S. (TUR) - Juventus (ITA) 17/02 21:00 Borussia Dortmund (GER) - Atalanta BC (ITA) 18/02 21:00 FK Bodø/Glimt (NOR) - FC Internazionale Milano (ITA) 24/02 21:00 FC Inte x.com