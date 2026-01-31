Calendario Inter anticipi e posticipi della 25a e della 26a giornata di Serie A! Ecco quando si gioca il Derby d’Italia
L’Inter conosce le date dei prossimi impegni. La Lega Serie A ha annunciato anticipi e posticipi della 25ª e 26ª giornata, compreso il tanto atteso Derby d’Italia. I tifosi sono già in attesa di scoprire quando si giocherà questa sfida chiave tra i nerazzurri e la Juventus.
di Paolo Moramarco Calendario Inter, la Lega ha svelato quali saranno gli anticipi e i posticipi della 25a e della 26a giornata di Serie A! La data del Derby d’Italia. La Lega Serie A ha ufficializzato il programma degli anticipi e posticipi per le 25ª e 26ª giornate del campionato 202526, con il calendario che riguarda anche le prossime partite dell’ Inter. In particolare, il Derby d’Italia tra Inter e Juventus è stato fissato per sabato 14 febbraio, alle ore 20:45, nonostante le problematiche inizialmente legate alla disponibilità di San Siro per le Olimpiadi Invernali. Una data importante per Simone Inzaghi e i suoi ragazzi, che cercheranno di fare risultato contro la Juventus in una delle sfide più attese della stagione. 🔗 Leggi su Internews24.com
