L’Inter conosce le date dei prossimi impegni. La Lega Serie A ha annunciato anticipi e posticipi della 25ª e 26ª giornata, compreso il tanto atteso Derby d’Italia. I tifosi sono già in attesa di scoprire quando si giocherà questa sfida chiave tra i nerazzurri e la Juventus.

di Paolo Moramarco Calendario Inter, la Lega ha svelato quali saranno gli anticipi e i posticipi della 25a e della 26a giornata di Serie A! La data del Derby d’Italia. La Lega Serie A ha ufficializzato il programma degli anticipi e posticipi per le 25ª e 26ª giornate del campionato 202526, con il calendario che riguarda anche le prossime partite dell’ Inter. In particolare, il Derby d’Italia tra Inter e Juventus è stato fissato per sabato 14 febbraio, alle ore 20:45, nonostante le problematiche inizialmente legate alla disponibilità di San Siro per le Olimpiadi Invernali. Una data importante per Simone Inzaghi e i suoi ragazzi, che cercheranno di fare risultato contro la Juventus in una delle sfide più attese della stagione. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Calendario Inter, anticipi e posticipi della 25a e della 26a giornata di Serie A! Ecco quando si gioca il Derby d’Italia

Approfondimenti su Inter Calcio

La Lega calcio ha annunciato il calendario completo degli anticipi e posticipi delle prossime due giornate di campionato.

Ecco il calendario aggiornato di Juventus in Serie A e Coppa Italia, con anticipi, posticipi e date delle prossime partite.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Inter Calcio

Argomenti discussi: Serie A, il calendario: Inter-Juventus si gioca il 14 febbraio; L’occasione dell’Inter: ecco come i nerazzurri possono sfruttare il calendario per la fuga; Il calendario dei playoff di Champions di Inter, Juve e Atalanta; Quando si giocano Milan-Como e Inter-Juventus, le date delle partite di campionato: derby d'Italia in anticipo.

Calendario Juve Serie A, anticipi e posticipi 25ª e 26ª giornata: quando si gioca con Inter e Como. Orari e date ufficialiCalendario Juve Serie A, anticipi e posticipi 25ª e 26ª giornata: quando si gioca con Inter e Como. Orari e date ufficiali La Juventus prende nota dei prossimi appuntamenti in agenda, con la definizio ... juventusnews24.com

Serie A, arriva la conferma ufficiale: data e orario di Inter-JuventusLa Lega ha annunciato date e orari della venticinquesima e ventiseiesima giornata di Serie A: il calendario dell'Inter ... msn.com

#Juventus, #Inter, #Milan e #Napoli: calendario a confronto e il peso della Champions sul campionato x.com

Sorteggio playoff Champions: Juve diretta, avversarie e calendario live anche di Inter e Atalanta - facebook.com facebook