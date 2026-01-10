Calciomercato Inter LIVE | Holm seguito per la fascia spunta il nome di Calvin Bassey

Segui le ultime novità del calciomercato dell'Inter in tempo reale. In questa pagina troverai aggiornamenti su trattative, incontri e possibili acquisti, tra cui il nome di Holm come candidato per la fascia e la comparsa di Calvin Bassey tra i papabili. Restate aggiornati per conoscere tutte le novità e le voci più recenti sulla rosa nerazzurra.

Inter News 24 Ecco tutte le trattative di calciomercato Inter live: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Seguile in diretta con noi. Il calciomercato Inter non dorme mai. La politica del club tiene tutti in attività durante l'anno, al fine di individuare i profili giusti in caso di potenziamento dell'organico, pensando sempre in prospettiva. Le operazioni di mercato vengono pianificate dal direttore sportivo Piero Ausilio in condivisione con l'amministratore delegato Beppe Marotta e il tecnico della prima squadra Cristian Chivu. Di seguito tutte le ultimissime calciomercato Inter in tempo reale.

