Calciomercato Inter LIVE | dalla Spagna spunta il nome di Lunin Meret altra ipotesi
Sul calciomercato dell'Inter si susseguono le voci riguardo a due portieri: uno proveniente dalla Spagna, di nome Lunin, e l’altro italiano, Meret. La redazione di Inter News 24 segue in diretta tutte le trattative, con aggiornamenti sugli incontri e sugli affari conclusi. Le indiscrezioni continuano a circolare, senza conferme ufficiali, mentre i club valutano le opzioni per la prossima stagione.
Inter News 24 Ecco tutte le trattative di calciomercato Inter live: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Seguile in diretta con noi. Il calciomercato Inter non dorme mai. La politica del club tiene tutti in attività durante l’anno, al fine di individuare i profili giusti in caso di potenziamento dell’organico, pensando sempre in prospettiva. Le operazioni di mercato vengono pianificate dal direttore sportivo Piero Ausilio in condivisione con l’amministratore delegato Beppe Marotta e il tecnico della prima squadra Cristian Chivu. Di seguito tutte le ultimissime calciomercato Inter in tempo reale. Ultimissime calciomercato Inter – LIVE. Ultimissime calciomercato Inter – MARTEDI’ 10 MARZO. 🔗 Leggi su Internews24.com
