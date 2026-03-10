Calciomercato Inter LIVE | dalla Spagna spunta il nome di Lunin Meret altra ipotesi

Da internews24.com 10 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sul calciomercato dell'Inter si susseguono le voci riguardo a due portieri: uno proveniente dalla Spagna, di nome Lunin, e l’altro italiano, Meret. La redazione di Inter News 24 segue in diretta tutte le trattative, con aggiornamenti sugli incontri e sugli affari conclusi. Le indiscrezioni continuano a circolare, senza conferme ufficiali, mentre i club valutano le opzioni per la prossima stagione.

Inter News 24 Ecco tutte le trattative di calciomercato Inter live: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Seguile in diretta con noi. Il calciomercato Inter non dorme mai. La politica del club tiene tutti in attività durante l’anno, al fine di individuare i profili giusti in caso di potenziamento dell’organico, pensando sempre in prospettiva. Le operazioni di mercato vengono pianificate dal direttore sportivo Piero Ausilio in condivisione con l’amministratore delegato Beppe Marotta e il tecnico della prima squadra Cristian Chivu. Di seguito tutte le ultimissime calciomercato Inter in tempo reale. Ultimissime calciomercato Inter – LIVE. Ultimissime calciomercato Inter – MARTEDI’ 10 MARZO. 🔗 Leggi su Internews24.com

calciomercato inter live dalla spagna spunta il nome di lunin meret altra ipotesi
© Internews24.com - Calciomercato Inter LIVE: dalla Spagna spunta il nome di Lunin, Meret altra ipotesi

Articoli correlati

Calciomercato Inter, dalla Spagna l’indiscrezione su Lunin: il portiere del Real Madrid nel mirino dei nerazzurri!di Redazione Inter News 24Calciomercato Inter, dalla Spagna l’indiscrezione sul portiere ucraino del Real Madrid: Chivu dà il via libera per...

Mercato Inter, spunta un nome a sorpresa per il dopo Sommer: dalla Spagna confermano l’interesseLecce, Corvino svela: «Tiago Gabriel? Parliamo di un 2004, ha grandi potenzialità.

Altri aggiornamenti su Calciomercato Inter

Temi più discussi: Tutti i derby di calciomercato tra Inter e Milan; Ciao Milan, vado all’Inter! Bomba di calciomercato in diretta Sky; Calciomercato, vuole tornare all’Inter a 3 anni dalla cessione; Milan-Inter, la moviola: mani di Ricci in area, niente rigore. Cos'è successo con Carlos Augusto.

calciomercato inter calciomercato inter live dallaCalciomercato, vuole tornare all’Inter a 3 anni dalla cessioneIl calciomercato dell'Inter registra la voglia di Onana di tornare in nerazzurro. Ora è in prestito al Trabzonspor dal Manchester United ... interlive.it

Calciomercato InterTutte le notizie e gli aggiornamenti sul calciomercato dell'Inter. Resta aggiornato su acquisti, cessioni, prestiti e trattative in corso ... tuttosport.com

Trova facilmente notizie e video collegati.