Sul calciomercato della Juventus, Ederson è in viaggio verso Madrid per firmare con l’Atletico, mentre Carnesecchi si avvicina al rinnovo con l’Atalanta. La Juventus aveva messo nel mirino entrambi i portieri, ma le trattative sono attualmente in stallo e rischiano di non andare a buon fine. Entrambi i giocatori potrebbero quindi non arrivare alla firma con i bianconeri.

Calciomercato Juve, Ederson e Carnesecchi sono molto più difficili: il primo è diretto a Madrid per firmare con l’Atletico, il secondo vicino al rinnovo. Nonostante l’amarezza per l’uscita dalla Champions League contro il Bayern Monaco, l’Atalanta della famiglia Percassi guarda avanti con la consueta lungimiranza. Mentre i rumors sul calciomercato della Juve iniziano a scaldarsi in vista dell’estate, la “Dea” si muove d’anticipo per consolidare il proprio progetto tecnico e mantenere il posizionamento ai vertici del calcio europeo. L’imperativo a Bergamo è chiaro: centrare la nona qualificazione europea in dieci anni. Se il campionato attuale garantisce la Conference League, la vera scommessa è la Coppa Italia. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Calciomercato Juve, spesa in casa Atalanta? Ederson e Carnesecchi nel mirino dei bianconeri. Ma entrambi rischiano di sfumare. I motivi

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