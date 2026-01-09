Calciomercato Juve arriva l’annuncio di Romano sul futuro di Muharemovic | ecco cosa succederà a gennaio

Romano ha fornito aggiornamenti sul futuro di Muharemovic in vista della finestra di mercato di gennaio. La decisione sulla sua eventuale cessione o permanenza sarà comunicata prossimamente, in base alle strategie della Juventus e alle valutazioni tecniche. I tifosi attendono chiarimenti ufficiali che possano definire il percorso del giovane calciatore, nel rispetto delle tempistiche e delle esigenze del club.

Calciomercato Juve, arriva l'annuncio di Romano sul futuro di Muharemovic: ecco cosa succederà nella finestra di gennaio. Il futuro di Tarik Muharemovic resta saldamente ancorato a Reggio Emilia, almeno fino al termine della stagione. Come confermato dall'esperto di mercato Fabrizio Romano, il Sassuolo ha alzato un muro invalicabile per questa sessione invernale: il difensore bosniaco non è in vendita. Il muro di Carnevali e l'interesse dell'Inter. La posizione del club neroverde è stata ribadita con fermezza dall'amministratore delegato Giovanni Carnevali. Nonostante i sondaggi di diversi top club, la volontà è quella di non privarsi di una colonna portante a metà campionato.

