Calciomercato Inter LIVE | Ausilio punta forte su Vicario per la porta Mlacic accordo totale trovato

Segui tutte le novità del calciomercato dell'Inter in tempo reale. In questa pagina troverai aggiornamenti su trattative, incontri e accordi recenti, tra cui l'interesse per Vicario come nuovo portiere e l’intesa raggiunta con Mlacic. Restate informati sulle ultime notizie e sviluppi, per conoscere ogni dettaglio delle operazioni di mercato dei nerazzurri.

Inter News 24 Ecco tutte le trattative di calciomercato Inter live: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Seguile in diretta con noi. Il calciomercato Inter non dorme mai. La politica del club tiene tutti in attività durante l’anno, al fine di individuare i profili giusti in caso di potenziamento dell’organico, pensando sempre in prospettiva. Le operazioni di mercato vengono pianificate dal direttore sportivo Piero Ausilio in condivisione con l’amministratore delegato Beppe Marotta e il tecnico della prima squadra Cristian Chivu. Di seguito tutte le ultimissime calciomercato Inter in tempo reale. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Calciomercato Inter LIVE: Ausilio punta forte su Vicario per la porta. Mlacic, accordo totale trovato Leggi anche: Calciomercato Inter LIVE: conferme su Vicario, occhio al futuro di Frattesi! Duello con la Roma per Giovane, una big piomba su Mlacic Leggi anche: Calciomercato Inter LIVE: Ausilio spinge per la coppia Tourè e Vicario! La posizione del Verona su Giovane Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Mlacic e Inter: quanto c'è di distanza tra domanda e offerta.. VIDEO; Luis Henrique non basta, l’Inter prende un esterno: Ausilio ha 2 jolly. Tra le occasioni…; Calciomercato Inter, Ausilio tenta il colpo dalla Coppa d’Africa; Calciomercato Inter LIVE - Mlacic, firma e ritorna a casa! Una conferma su Muharemovic. Calciomercato Inter, Ausilio tenta il colpo dalla Coppa d’Africa - Il mercato dell'Inter è alla ricerca di un difensore centrale mancino. interlive.it

Mercato, Inter si muove coi rinnovi: non solo Pio, Ausilio mercoledì ha incontrato l’agente di… - Ovviamente non c’è particolare fretta, vista la scadenza 2029, ma la volontà di entrambe le parti in causa è quella di premiare il giocatore ... msn.com

Undici anni fa rifiutò l’Inter, ora si è offerto ad Ausilio - Un vecchio obiettivo di mercato dell'Inter torna in auge: Meunier si offre ai nerazzurri, ma Ausilio gli chiude la porta ... interlive.it

Inter-Mlacic, l'Hajduk Spalato accetta l'offerta: tra domenica e lunedì sarà a Milano #SkySport #SkyCalciomercato #Calciomercato #Inter #HajdukSpalato #Mlacic x.com

https://youtu.be/bi7IJYEKi2ssi=4OSB8b4tFO2v6ubb #inter #frattesi #calciomercato - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.