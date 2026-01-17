Calciomercato Inter LIVE | frena l’affare Mlacici Ausilio punta forte su Vicario per la porta

Segui le ultime novità del calciomercato dell’Inter: aggiornamenti in tempo reale su trattative, incontri e possibili acquisti. Al momento, l’affare Mlacici è in stand-by, mentre Ausilio concentra le sue attenzioni su Vicario per la porta. Restate con noi per tutte le news e le evoluzioni del mercato nerazzurro.

Inter News 24 Ecco tutte le trattative di calciomercato Inter live: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Seguile in diretta con noi. Il calciomercato Inter non dorme mai. La politica del club tiene tutti in attività durante l’anno, al fine di individuare i profili giusti in caso di potenziamento dell’organico, pensando sempre in prospettiva. Le operazioni di mercato vengono pianificate dal direttore sportivo Piero Ausilio in condivisione con l’amministratore delegato Beppe Marotta e il tecnico della prima squadra Cristian Chivu. Di seguito tutte le ultimissime calciomercato Inter in tempo reale. 🔗 Leggi su Internews24.com

