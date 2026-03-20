Calciomercato Inter in pochi sono incedibili | questi big potrebbero lasciare il club con l’offerta giusta

Durante il calciomercato, l'Inter ha reso noto che soltanto alcuni giocatori sono considerati incedibili, mentre altri potrebbero lasciare il club qualora arrivasse un’offerta convincente. La rosa si sta preparando a eventuali cessioni, con alcuni calciatori pronti a cambiare squadra se si presenteranno le condizioni giuste. La situazione resta in evoluzione e ancora nessuna decisione definitiva è stata presa.

Inter News 24 . Segui le ultimissime. mercato dei nerazzurri entra nel vivo con una missione strategica nel cuore del calcio inglese. Come riportato da Tuttosport, il direttore sportivo Piero Ausilio, instancabile architetto della rosa meneghina, è volato a Londra insieme al suo braccio destro Dario Baccin, vice direttore sportivo e attento osservatore di talenti internazionali. Questa trasferta non è stata solo una passerella di gala, ma un’occasione concreta per pianificare il futuro della squadra guidata da Cristian Chivu, l’allenatore dell’Inter ed ex difensore leggendario, che attende rinforzi di spessore per la prossima stagione. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Calciomercato Inter, in pochi sono incedibili: questi big potrebbero lasciare il club con l’offerta giusta Articoli correlati Calciomercato Lazio, l’ombra di una doppia cessione pesante si avvicina: a giugno questi due big potrebbero lasciare Formello! UltimissimeCalciomercato Lazio, l’ombra di una doppia cessione pesante si avvicina: a giugno questi due big potrebbero lasciare Formello! Ultimissime Rinnovo... Mercato Inter, gli unici intoccabili sono Pio Esposito e Lautaro. Attenzione al futuro di Barella e Bastoni, con l’offerta giusta…di Redazione Inter News 24Mercato Inter, Pio Esposito e Lautaro sono gli unici incedibili. Calciomercato Inter, nuovi contatti con il Galatasaray per Frattesi: le ultime notizie Contenuti utili per approfondire Calciomercato Inter Discussioni sull' argomento Serie A, Calciomercato Inter – Colpi in tutti i reparti: le ultimissime; Inter, via tutti quelli in scadenza tranne uno. Doppio colpo dal Bruges? Per Calhanoglu…; Calciomercato Inter: due priorità a centrocampo; Calciomercato Inter, rivoluzione a giugno: tutti i nomi in entrata e in uscita. Calciomercato Inter Il consiglio di Pagliuca - facebook.com facebook Inter, Ausilio a Londra: contatti per Vicario #SkySport #Inter #Calciomercato #Vicario x.com