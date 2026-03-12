Nel mercato dell’Inter, Pio Esposito e Lautaro sono considerati intoccabili. La società si concentra anche sul futuro di Barella e Bastoni, valutando eventuali offerte che potrebbero arrivare. La situazione attuale riguarda principalmente le posizioni di questi giocatori e le decisioni da prendere per il mercato in corso. Nessun altro dettaglio è stato comunicato in merito alle trattative o alle possibili mosse.

Inter News 24 Mercato Inter, Pio Esposito e Lautaro sono gli unici incedibili. Grande attenzione a quello che può essere il futuro di Barella e Bastoni. Nonostante il primato in classifica con un rassicurante +7 sulle inseguitrici, l’Inter si prepara a un’estate di grandi cambiamenti. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il clima in viale della Liberazione è meno sereno di quanto dicano i punti di vantaggio: l’uscita anticipata dalla Champions League (costata circa 20 milioni di mancati introiti rispetto al budget previsto) e la doppia sconfitta stagionale nel derby hanno aperto riflessioni profonde sulla rosa di Cristian Chivu. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Mercato Inter, gli unici intoccabili sono Pio Esposito e Lautaro. Attenzione al futuro di Barella e Bastoni, con l’offerta giusta…

Articoli correlati

Leggi anche: Atalanta-Inter, i numeri di Lautaro Martinez e l’intesa con Pio Esposito

Inter: Pio Esposito in attacco con Lautaro. Le ultime di formazionePerché discutere i dati, quando danno riscontri certi? Al momento, stando alle risposte ricevute dallo staff tecnico, Pio Esposito è davanti a tutto...

Contenuti utili per approfondire Mercato Inter

Temi più discussi: Mercato Inter, c’è un nome su tutti per l’estate! Il club sta flirtando con…; Rinnovi Inter: Bisseck e Carlos Augusto le priorità. Dimarco al sicuro; Dal diktat alla variabile di Oaktree: tutti i nomi del mercato dell’Inter; Mercato Inter, spunta nome tutto nuovo in porta oltre a Vicario! Ed ecco chi sarà il titolare.

Inter, 5 in scadenza e possono partire anche… questi 6! Sarà rivoluzione estiva, tutto sul mercatoC’è aria di rivoluzione in casa Inter per la prossima estate: ecco tutto ciò che può accadere, sono 5 addii certi e 6 situazioni da valutare ... msn.com

Palmeri e il consiglio di mercato per l’Inter: Invece di pensare a Nico Paz dovrebbe puntare…Il giornalista sportivo ha analizzato il pareggio dell'Inter con il Como e lo ha fatto aggiungendo una riflessione di mercato. golssip.it

Dal mercato sostenibile al rinnovamento della Pinetina: il piano di Oaktree per l'Inter che verrà x.com

Cds – Inter torna su un vecchio obiettivo di mercato. E un nuovo arrivo già partirà - facebook.com facebook