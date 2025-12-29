Calciomercato Inter LIVE | novità sul futuro di Aleksandar Stankovic l’addio di Frattesi porta Muharemovic in nerazzurro?

Resta aggiornato sulle ultime novità del calciomercato dell’Inter, con focus su Aleksandar Stankovic e le possibili conseguenze dell’addio di Frattesi, che potrebbe portare Muharemovic in nerazzurro. La nostra cronaca in tempo reale include indiscrezioni, incontri e accordi conclusi, offrendo un quadro completo delle trattative in corso. Segui con attenzione per conoscere tutte le novità e approfondimenti sulle mosse di mercato dell’Inter.

Inter News 24 Ecco tutte le trattative di calciomercato Inter live: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Seguile in diretta con noi. Il calciomercato Inter non dorme mai. La politica del club tiene tutti in attività durante l'anno, al fine di individuare i profili giusti in caso di potenziamento dell'organico, pensando sempre in prospettiva. Le operazioni di mercato vengono pianificate dal direttore sportivo Piero Ausilio in condivisione con l'amministratore delegato Beppe Marotta e il tecnico della prima squadra Cristian Chivu. Di seguito tutte le ultimissime calciomercato Inter in tempo reale. L' #Inter apre alla cessione di #Frattesi a gennaio #calciomercato "Un allenatore non può mai venire a dire cosa manca, cosa serve, mancherebbe di rispetto ai propri giocatori", così Cristian Chivu in conferenza stampa Cosa ne pensate delle parole dell'allenatore dell'Inter #Chivu #Calciomercato #Inter

