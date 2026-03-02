Perrone è il regista del futuro Napoli e Inter si danno battaglia per lui

Maximo Perrone, regista del futuro, sta attirando l’attenzione di Napoli e Inter che si contendono il suo talento. L’ultima partita, vinta contro il Lecce, ha messo in evidenza le sue capacità in campo. Perrone ha dimostrato di essere un elemento chiave per le sue squadre, evidenziando qualità tecniche e tattiche rilevanti. La sua prestazione ha confermato la sua importanza nel contesto del calcio italiano.

Tmw: Per De Laurentiis si tratta di un profilo da acquistare a prescindere da chi siederà in panchina. Si rinnova il duello Napoli-Inter Cm Como 15012026 - campionato di calcio Serie A Como-Milan foto Cristiano MazziImage Sport nella foto: Maximo Perrone L’ultima partita giocata e vinta contro il Lecce ha mostrato ancora una volta tutte le doti e le qualità di Maximo Perrone. Ormai sono sotto gli occhi di tutti, in particolare sotto quelli del direttore sportivo del Napoli, Giovanni Manna. “Un giocatore straordinario per tecnica, tempismo, inserimento, geometrie. S’è preso il cuore e la mediana di Cesc Fabregas, dopo aver convinto illo tempore il Manchester City ad acquistarlo non solo prendendolo nell’immediato ma investendo forte per ‘bloccarlo’ dal Velez Sarsfield. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

Napoli, Perrone nel mirino: il regista del Como è in cima alla lista per il dopo LobotkaNapoli, Perrone nel mirino: il regista del Como è in cima alla lista per il dopo Lobotka"> Il Napoli guarda già avanti e comincia a muovere i primi...

Perrone è il regista del futuro, Napoli e Inter si danno battaglia per luiPerrone incanta contro il Lecce: Napoli e Inter lo seguono, il futuro della mediana azzurra passa anche da lui ... ilnapolista.it

Inter e Napoli su Perrone: sfida di mercatoCalciomercato Serie A: Inter e Napoli su Perrone. Il centrocampista del Como nel mirino per il futuro del centrocampo. europacalcio.it

Il Napoli fa sul serio per Maximo Perrone Il centrocampista argentino del Como è nella lista della dirigenza già da diverso tempo e, secondo quanto riportato da "Tuttomercatoweb", anche lo stesso De Laurentiis è un suo estimatore Proprio per questo m - facebook.com facebook

