Il Napoli si prepara alla finestra di mercato invernale, con diverse operazioni in corso. Tra le possibili nuove acquisizioni figura Maximo Perrone, mentre l’arrivo di Giovane dall’Hellas Verona sembra ormai prossimo. Le cessioni di Lorenzo Lucca e Noa Lang hanno aperto spazi e opportunità per rinforzare ulteriormente la rosa, confermando l’intento della squadra di mantenere un buon livello competitivo anche nella seconda parte della stagione.

Il Napoli è tra le squadre più attive in questa sessione di calciomercato invernale: l’arrivo di Giovane dall’Hellas Verona è ormai imminente, dopo le cessioni di Lorenzo Lucca al Nottingham Forest e di Noa Lang al Galatasaray. Scrive Tuttomercatoweb: “L’idea del club azzurro è comunque quella di portare a termine un altro paio di acquisti, con un focus particolare sull’esterno a destra e un ulteriore interprete offensivo. Non solo operazioni per il presente, però, la società di Aurelio De Laurentiis sta buttando un occhio anche alla prossima estate. E in questo senso uno dei primi nomi nella lista del direttore sportivo Giovanni Manna è quello di Maximo Perrone, centrocampista argentino di proprietà del Como. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Manna pensa già all’estate: Maximo Perrone potrebbe essere uno degli obiettivi (Tmw)

Leggi anche: Calciomercato Inter, il retroscena sull’assalto respinto in estate per Carlos Augusto: il brasiliano condivide l’agente con uno degli obiettivi nerazzurri per l’anno prossimo

Leggi anche: Autunno poco generoso d’acqua, l’estate potrebbe essere siccitosa

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Argomenti discussi: Calciomercato Napoli, arriva Giovane dal Verona: le altre mosse degli azzurri; Lookman-Napoli, Manna ci (ri)pensa: l'Atalanta fissa il prezzo; Napoli, Fortini nel mirino: Manna pensa al futuro sulla fascia sinistra; Due gioiellini sudamericani sarebbero già al Napoli senza il blocco del mercato: ora dipende da Manna.

Manna pensa già all’estate: Maximo Perrone potrebbe essere uno degli obiettivi (Tmw)Perrone, centrocampista argentino del Como, titolare con Fabregas e possibile alternativa a Lobotka in caso di addio dal Napoli. ilnapolista.it

Manna e De Laurentiis pazzi di Giovane, il pensiero di Conte sul brasilianoTra i calciatori monitorati dal Napoli c'è anche Giovane, talento in forza al Verona. L'Hellas ha messo sul mercato il calciatore e dinnanzi a una offerta importante lascerebbe andare via il giocatore ... msn.com

Mercato Napoli, Raspadori si allontana dagli azzurri, ma Manna pensa già al sostituto Secondo il Corriere del Mezzogiorno, il Napoli continua ad essere interessato a Ferguson della Roma. Il centravanti è di proprietà del Brighton, gli azzurri per trovare un - facebook.com facebook

Napoli, Manna: "Penso e spero che Raspadori non vada alla Roma. Scambio Dovbyk-Lucca Non percorribile" #ASRoma vocegiallorossa.it/primo-piano/na… x.com