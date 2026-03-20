Calciomercato Inter Ausilio riapre la pista per Andrey Santos | missione a Londra lo scenario per giugno

Piero Ausilio dell'Inter ha preso contatti con il Chelsea per discutere di Andrey Santos. La società nerazzurra sta pianificando una missione a Londra per giugno, con l’obiettivo di riaprire le trattative sul trasferimento del centrocampista. La decisione di riprendere i contatti è stata comunicata ufficialmente. La trattativa si concentra sulla possibilità di un trasferimento tra le parti coinvolte.

Inter News 24 Calciomercato Inter, Piero Ausilio è pronto a riaprire la trattativa con il Chelsea per Andrey Santos: tutti i dettagli. L’ Inter vola a Londra per costruire il centrocampo del futuro. Il direttore sportivo Piero Ausilio, volato in Inghilterra per sondare il terreno per il portiere Vicario, ha messo nel mirino un vecchio pallino del club: il brasiliano Andrey Santos. La missione londinese, avallata dalla proprietà Oaktree, punta a rinforzare ulteriormente la rosa di Cristian Chivu. LEGGI ANCHE: le ultime di calciomercato Inter Calciomercato Inter, missione Londra per Andrey Santos: Ausilio riapre la pista per il gioiello del Chelsea. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Calciomercato Inter, Ausilio riapre la pista per Andrey Santos: missione a Londra, lo scenario per giugno Articoli correlati Calciomercato Inter, Ausilio in missione a Londra per allestire la trattativa per Vicario! Le ultimedi Redazione Inter News 24Calciomercato Inter, Vicario è il prescelto dai nerazzurri per la porta: Ausilio in missione a Londra per allestire la... Leggi anche: Calciomercato Inter, Ausilio pazzo di Ndoye: dallo scambio saltato al muro del Nottingham Forest. Lo scenario Approfondimenti e contenuti su Calciomercato Inter Temi più discussi: Napoli Rampulla riapre il sogno | Scudetto difficile ma non impossibile; Calciomercato Inter, Ausilio in missione a Londra per allestire la trattativa per Vicario! Le ultime; Calciomercato Inter, Ausilio guarda in casa River Plate: talento classe 2007 nel mirino! I dettagli; Vicario Inter, Ausilio si muove sul serio: primi contatti! Cosa filtra verso l’estate. Inter, Ausilio a Londra non solo per Vicario: l’obiettivoProseguono le trattative di calciomercato dell’Inter, che punta a rinforzare varie zone della propria rosa. Tra queste c’è sicuramente il reparto dei portieri, con i nerazzurri che sembrano aver decis ... spaziointer.it Calciomercato Inter, un colpo per sostituirne dueBlitz a Londra di Ausilio in ottica calciomercato Inter. Oltre a Vicario, missione per Gimenez in scadenza con l'Atletico Madrid ... interlive.it “L'Inter comincia a muovere i primi passi, in vista del calciomercato. Il DS Ausilio infatti, negli ultimi giorni è stato a Londra in occasione delle gare di Champions League. Tra i nomi monitorati per la porta resta quello di Guglielmo Vicario, per cui i dialoghi, con - facebook.com facebook Inter, Ausilio a Londra: contatti per Vicario #SkySport #Inter #Calciomercato #Vicario x.com