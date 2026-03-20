Il direttore sportivo dell'Inter si trova a Londra per discutere con il Chelsea riguardo al centrocampista brasiliano Andrey Santos. Oltre alla trattativa per il portiere Vicario, l’attenzione si concentra anche su questa possibile operazione. La visita nella capitale britannica fa parte delle attività di mercato del club nerazzurro, che valuta diverse opzioni per rinforzare la rosa.

Inter News 24 Calciomercato Inter, il DS nerazzurro è volato in Inghilterra per sondare il terreno con il Chelsea per il talento brasiliano Andery Santos. I radar della dirigenza di Viale della Liberazione tornano a puntare con decisione sulla Premier League. Nelle ultime ore, il Direttore Sportivo Piero Ausilio, uomo mercato della compagine milanese noto per la sua capacità di anticipare la concorrenza sui giovani profili internazionali, è stato avvistato a Londra. Sebbene il dossier principale riguardi il portiere Guglielmo Vicario, estremo difensore del Tottenham che piace molto per il dopo-Sommer, la missione inglese nasconde un altro obiettivo di spessore per la mediana. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Calciomercato Inter, Ausilio a Londra: non solo Vicario, spunta l’idea Andrey Santos

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