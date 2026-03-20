I pronostici di venerdì 20 marzo | Serie A Premier League Bundesliga Liga e Ligue 1

Venerdì 20 marzo si giocano partite di Serie A, Premier League, Bundesliga, Liga e Ligue 1, con alcuni incontri programmati in anticipo rispetto alla pausa per le nazionali. In Italia, la trentesima giornata di campionato prevede due anticipi che coinvolgono diverse squadre. Altre partite si disputano in vari campionati europei, offrendo un quadro di incontri più ampio nel panorama calcistico internazionale.

I pronostici di venerdì 20 marzo, in campo Serie A, Premier League, Bundesliga, Liga e Ligue 1 più altri campionati minori In vista della sosta per le nazionali, la trentesima giornata di Serie A prevede ben due anticipi al venerdì. Nel primo in programma alle 18:30 il Napoli, tornato addirittura a sperare in una difficile ma non impossibile rimonta Scudetto, proverà ad approfittare del momento no del Cagliari preso a pallate dal Pisa addirittura in inferiorità numerica nella scorsa giornata di campionato. Per quanto riguarda le partite da almeno tre gol complessivi, occhio a Lipsia-Hoffenheim, Bournemouth-Manchester United e Jong Ajax-Almere City. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

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