Calcio | Roma-Bologna 10 Daspo a tifosi giallorossi al vaglio posizione per ulteriori 9

Il Questore di Roma ha emesso dieci provvedimenti di Daspo nei confronti di tifosi della Roma, dopo le recenti partite. Questi provvedimenti sono stati firmati e applicati immediatamente. Sono in corso valutazioni per ulteriori nove tifosi coinvolti in comportamenti che hanno richiesto l’intervento delle autorità. La situazione riguarda esclusivamente i tifosi presenti sugli spalti durante le partite.

E’ di dieci Daspo il primo bilancio dei provvedimenti firmati dal Questore di Roma nei confronti di altrettanti tifosi giallorossi. Questi ultimi sono stati individuati mentre, nelle ore antecedenti al match Roma-Bologna, si stavano dirigendo verso la tangenziale all’altezza di via degli Orti della Farnesina. Il loro comportamento ha suscitato preoccupazioni, poiché vi era il verosimile intento di porre in essere azioni controindicate in danno dei tifosi del Bologna. Misure di prevenzione e durata dei Daspo. La durata della interdizione alla frequentazione degli impianti sportivi varia da 1 a 2 anni, in ragione dei precedenti di polizia annoverati dai soggetti coinvolti. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Calcio: Roma-Bologna, 10 Daspo a tifosi giallorossi, al vaglio posizione per ulteriori 9 Articoli correlati Roma-Bologna: Daspo a 10 tifosi giallorossi, accertamenti su petardi e fumogeniRoma, 20 marzo 2026 – Sono dieci i DASPO firmati dal Questore di Roma nei confronti di altrettanti tifosi giallorossi, individuati nelle ore... Cantiere tram piazza dell’Unità a Bologna: al vaglio posizione di 2 operaiBologna, 5 marzo 2026 – Il cantiere del Tram che si trova fra piazza dell'Unità, via Matteotti e via Corticella, ieri mattina è stato oggetto di una... Contenuti e approfondimenti su Calcio Roma Bologna 10 Daspo a tifosi... Temi più discussi: Roma-Bologna, fermati 10 tifosi giallorossi prima della partita; Roma-Bologna: le probabili formazioni e dove vedere la partita di Europa League; Bologna-Roma: probabili formazioni, Koné fuori per affaticamento; Europa League: il Bologna segna la Roma risponde, termina 1-1 il derby italiano FOTO. Roma-Bologna 3-4, gol e highlights: decide Cambiaghi nel secondo supplementareIl Bologna si qualifica per i quarti di Europa League dopo una sfida intensa. Decisivo Cambiaghi nel secondo supplementare. Nel primo tempo bene il Bologna che la sblocca con Rowe. La Roma risponde e ... sport.sky.it Calcio: Roma-Bologna, daspo per 10 ultrà giallorossi(ANSA) - ROMA, 20 MAR - È di dieci daspo il primo bilancio dei provvedimenti firmati dal questore di Roma, Roberto Massucci, nei confronti di altrettanti tifosi giallorossi individuati mentre nelle or ... msn.com Roma-Bologna: Cosa dicono gli xG Nonostante il punteggio di 3-4, i numeri degli Expected Goals (xG) ci raccontano una storia diversa, almeno per quel che concerne la qualità vista in campo. La Roma ha registrato 2,19 xG, di cui 1,40 senza contare il rigor - facebook.com facebook #Gasperini amaro: “ #Roma superiore al #Bologna. I fischi Non per la prestazione…” x.com