Cantiere tram piazza dell’Unità a Bologna | al vaglio posizione di 2 operai

A Bologna, ieri mattina, il cantiere del tram tra piazza dell’Unità, via Matteotti e via Corticella è stato sottoposto a un’ispezione approfondita. Durante le verifiche, sono state ascoltate due operai che lavorano sul sito. Nessuna comunicazione ufficiale ha ancora chiarito i motivi dell’ispezione o le eventuali conseguenze. La situazione rimane sotto osservazione da parte delle autorità competenti.

Bologna, 5 marzo 2026 – Il cantiere del Tram che si trova fra piazza dell'Unità, via Matteotti e via Corticella, ieri mattina è stato oggetto di una lunga ispezione. I carabinieri di Bologna, accompagnati nei controlli da funzionari dell'Ispettorato del lavoro del Ministero e dai colleghi del Nil (il Nucleo ispettorato del lavoro dell'Arma), stanno ancora analizzando la vasta documentazione raccolta. Irregolarità di due operai Dalle prime informazioni, nel controllo sarebbero emerse presunte irregolarità nella posizione di due operai stranieri. Le verifiche riguardano sia il profilo giuslavoristico, cioè l'applicazione dei contratti, sia la regolarità della loro presenza in Italia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Cantiere tram piazza dell’Unità a Bologna: al vaglio posizione di 2 operai Tram a Bologna, a che punto è il cantiere a Porta San Felice: nasce una nuova piazza pedonaleBologna, 15 gennaio 2026 — La trasformazione di Bologna passa anche da Porta San Felice, dove da lunedì prossimo, 19 gennaio, si avvia la fase più... Danneggiata zanna dell’elefantino del Bernini in piazza della Minerva a Roma, al vaglio telecamereSpezzata una zanna dell’elefantino in marmo alla base dell’obelisco in piazza della Minerva, al centro di Roma. Altri aggiornamenti su Cantiere tram. Temi più discussi: Ispezione dei Carabinieri nel cantiere Tram di Piazza dell’Unità, scoperte irregolarità; Controlli nei cantieri del tram di Bologna: Emerse irregolarità con lavoratori in nero e permessi di soggiorno; Pontelungo, conclusi i lavori; I primi mesi di tram saranno gratuiti. Controlli nei cantieri del tram di Bologna: «Emerse irregolarità con lavoratori in nero e permessi di soggiorno»I carabinieri nei cantieri in zona Bolognina e Navile: le indagini proseguiranno anche nei prossimi giorni. In corso di valutazione le sanzioni per le ditte ... corrieredibologna.corriere.it Controlli in un cantiere del tram: Emerse irregolaritàI carabinieri della stazione Bologna Navile, insieme ai colleghi del Nil (il Nucleo Ispettorato del Lavoro dell'Arma) e coordinati dal Comando Provinciale, hanno svolto una lunga ispezione questa matt ... bologna.repubblica.it Controlli in un cantiere del tram: “Emerse irregolarità” x.com Cronache del Cantiere ovvero il Giornale dei Lavori (Tram Linea Verde Bologna) Sono stati giorni difficili quelli del fine settimana. I lavori nel cantiere procedono e la viabilità cambia a seconda di come cambia il cantiere. Mantengo il dialogo aperto - facebook.com facebook