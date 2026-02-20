Mc Tominay sull’argomento simulazioni | Il calcio sta diventando soft ma non tocca a me trarre conclusioni

Mc Tominay ha commentato le recenti polemiche sulle simulazioni nel calcio. Secondo il centrocampista, il gioco si sta addolcendo troppo, anche se non vuole giudicare le decisioni arbitrarie. Durante un’intervista, ha sottolineato che molte azioni vengono interpretate in modo soggettivo e che non spetta a lui valutare se ci siano più o meno simulazioni rispetto al passato. La sua opinione si inserisce nel dibattito sulla disciplina in campo, che continua a dividere giocatori e tifosi. La questione rimane aperta, mentre si cercano soluzioni pratiche.

Intervistato dal Corriere dello Sport, il centrocampista del Napoli, Scott McTominay, ha commentato così l'episodio Bastoni Kalulu che ha acceso la polemica attorno al derby d'Italia sabato scorso. Lo scozzese inoltre ha risposto a una domanda sulla corsa scudetto, che vede il suo Napoli ormai distante. SIMULAZIONI – « Io penso che il calcio stia diventando soft, morbido. Alcune decisioni sono molto, troppo tenere. Non ero abituato a questo tipo di sensazioni quando ero un ragazzino: ci insegnavano a contrastare onestamente e con forza.

