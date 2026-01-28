Gli abitanti di Pitigliano tornano a protestare contro un nuovo progetto eolico. La Zefiro Green Power ha presentato una richiesta per costruire un parco industriale nel territorio, scatenando nuovissime polemiche. Le persone del posto temono impatti ambientali e cambiamenti nel paesaggio già segnato da altre installazioni. La discussione si riaccende ancora una volta, mentre le autorità devono decidere se dare il via libera o bloccare l’intervento.

Nuovo allarme per Pitigliano: un progetto di parco eolico industriale, presentato dalla Zefiro Green Power S.r.l., torna a scuotere la comunità. A lanciare l’allarme è un comitato locale di ambientalisti, ormai esperti nel formulare osservazioni contrarie ai mega impianti. Ma almeno altri due progetti di eolico sono attualmente in valutazione nel territorio comunale, creando una situazione complessa e difficile da seguire per cittadini e associazioni. L’ultimo progetto prevede nove aerogeneratori alti circa 200 metri, ciascuno da 7,2 megawatt, per una potenza complessiva di 64,8 mw, integrati da un sistema di accumulo da 32 mw e dalle opere necessarie alla costruzione e all’esercizio dell’impianto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Eolico, soffia vento di conquista. Un altro progetto per Pitigliano

Approfondimenti su Pitigliano Parco

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Pitigliano Parco

Argomenti discussi: Eolico, soffia vento di conquista. Un altro progetto per Pitigliano; Impianto eolico Monte Comero, . Montalti: Questione in consiglio; Emirati Arabi Uniti: energia pulita con il progetto Round the Clock di Masdar; L'Europa soffia a Trump l'energia eolica: annunciato un maxi-impianto da 100 gigawatt nel Mare del Nord.

Eolico, soffia vento di conquista. Un altro progetto per PitiglianoNuovo allarme per Pitigliano: un progetto di parco eolico industriale, presentato dalla Zefiro Green Power S.r.l., torna a scuotere la comunità. A lanciare l’allarme è un comitato locale di ambientali ... lanazione.it

Nuovo maxi-impianto, parco eolico divide Maremma e LazioUn progetto da nove aerogeneratori alti 200 metri vicino a a Pitigliano. Scatta la mobilitazione dei comitati. Pratesi (Italia Nostra): Follia sacrificare paesaggi di inestimabile valore. Termine pe ... msn.com

Il parco eolico genererà la stessa energia elettrica che produce oggi tutto il Regno Unito. Il messaggio dell'Europa a Trump: «Così ci garantiamo sicurezza energetica per il futuro» - facebook.com facebook

L’Europa soffia a Trump l’energia eolica: annunciato un maxi-impianto da 100 gigawatt nel Mare del Nord x.com