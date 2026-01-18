A centrocampo piace il giovane danese del Salisburgo E con la Viola c’è sempre un discorso aperto per Sohm Kjaergaard soffia sempre il vento del nord

Nel centrocampo della squadra, spiccano il giovane danese del Salisburgo e il talento di Sohm, con Kjaergaard che porta il vento del nord. Sulemana e Fabbian sono stati convocati per la partita contro la Fiorentina, con quest’ultimo che potrebbe partire titolare, indicando che il mercato rimane aperto almeno fino a domani. Una situazione che evidenzia attenzione e possibilità di variazioni nel reparto mediano.

Sulemana e Fabbian convocati per la sfida con la Fiorentina. Di più, non è escluso che Fabbian possa essere titolare: segno che il mercato può aspettare, almeno fino a domani. Il Cagliari vuole Sulemana, che non sta trovando spazio ed è fuori dalla lista Uefa, Fiorentina e Lazio sono tornate alla carica per Fabbian, a maggior ragione dopo che il Bournemouth ha chiuso per l'ungherese Toth. Per ora non se ne parla. Piace il viola Sohm (24) come rinforzo in mediana, ma la dirigenza venerdì sera aveva chiesto alla Fiorentina di poterlo svincolare da discorsi relativi a Fabbian, di cui non vorrebbe privarsene.

Salzburg's young Dane is a hot prospect in midfield. And there's always a possibility of a move for Sohm with Fiorentina. Kjaergaard, the north wind always blows. - Sulemana and Fabbian have been called up for the match against Fiorentina. sport.quotidiano.net

Intrecci di mercato in casa Cagliari per il centrocampo: dall'interesse per Anjorin al ritorno di Sulemana. Prati piace al Torino. - facebook.com facebook

Nuovi contatti per il colpo a centrocampo Secondo quanto riportato da Sky Sport, il Milan sta lavorando sulla pista #Goretzka. Il tedesco è in uscita dal Bayern Monaco e piace ai rossoneri: l'operazione è complicata ma i rossoneri ci provano x.com

