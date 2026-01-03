Calcio a 5 | Sandro Abate e Came Treviso vanno a segno in Serie A

Nella 14ª giornata della Serie A 2025-2026 di calcio a 5, Sandro Abate e Came Treviso hanno ottenuto risultati positivi, proseguendo il loro percorso nel campionato. La giornata, caratterizzata da un calendario parzialmente ridotto a causa della Supercoppa Italiana prevista a Eboli, rappresenta un momento importante per le squadre coinvolte e per il prosieguo della stagione.

Prosegue il programma "spezzatino" della 14esima giornata della stagione regolare della Serie A 2025-2026 di calcio a 5, condizionato dal fatto che domani e dopo si giocherà la Supercoppa Italiana a Eboli. Due le partite in agenda in oggi, sabato 3 gennaio: ecco come sono andate le cose nel dettaglio. Vince larghissimamente 2-8 la Sandro Abate, che si impone in casa del CDM Futsal senza problemi. La squadra di Piero Basile, trascinata dalla tripletta di Suazo e dalla doppietta di Galletto, incamera 3 punti molto importanti per il suo cammino. Affermazione interna per la Came Treviso, che regola 3-1 la Fortitudo Pomezia.

