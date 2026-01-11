Romagnano Serve l’impresa con la capolista Trasferta insidiosa per il Mulazzo di Del Nero

Riparte il campionato di Prima Categoria con il girone di ritorno, che si presenta come una sfida decisiva per le squadre in corsa per la promozione e la qualificazione agli spareggi. Oggi alle 14.30, Romagnano affronta la capolista, mentre il Mulazzo di Del Nero si prepara a una trasferta complessa. Queste quindici giornate saranno fondamentali per determinare il destino di molte formazioni, tra promozioni, qualificazioni e retrocessioni.

Si riparte. Terminato il girone d’andata del campionato di Prima Categoria da oggi, con calcio d’avvio fissato alle ore 14,30, inizia il girone di ritorno, quindici giornate che decideranno la sorte della squadra che salirà in Promozione e quelle che arriveranno ad occupare le quattro poltrone che danno l’accesso alla seconda fase degli spareggi-promozione, ma anche chi scenderà subito al piano di sotto, tutto questo nell’attesa dei playout che decideranno chi delle quattro eviterà la delusione della retrocessione. Sul palco della Prima la situazione vede in solitaria sul tetto più alto della classifica l’ Atletico Lucca (28 punti). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Romagnano Serve l’impresa con la capolista. Trasferta insidiosa per il Mulazzo di Del Nero Leggi anche: Prima Categoria. La Carrarese Giovani si prende il derby con il Romagnano. Poche emozioni e solo un punto per Fivizzanese e Mulazzo Leggi anche: La Carrarese giovani sfida il Romagnano. Mulazzo pronto a ricevere un ostico Calci Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Romagnano Serve l’impresa con la capolista. Trasferta insidiosa per il Mulazzo di Del Nero - La Carrarese Giovani prova a rimettersi in moto contro la Torrelaghese mentre la sorpresa Fivizzanese fa visita al Montecarlo . msn.com

Azienda operante nel settore industria alimentare, con sede nelle vicinanze di Romagnano Sesia (NO) un/a Addetto/a Controllo ricerca Qualità Alimentare da inserire in organico. Continua a leggere: https://www.linkedin.com/jobs/view/4354571359/eBP=NO - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.