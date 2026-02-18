calcio a 5 doppio successo per fucecchio cortenuova travolto a casalguidi

Stesso risultato per le due compagini di Fucecchio, che vincono entrambe per 8-2. Partiamo dalla Serie C1, dove la Vigor conferma il pronostico espugnando senza grossi problemi il campo del Remole terzultimo in classifica. A sbloccare la partita ci ha pensato Montalbano e a chiuderla bomber Qevani, nel mezzo sono andati a segno pure Magini, Cripezzi, Sejdinj, capitan Frediani, Minneci e Moscatelli. Successo che permette alla banda di coach Perretta e del suo vice Perussato di consolidare il proprio terzo posto, oltre che avvicinarsi al secondo, distante ora appena tre lunghezze. Nel girone B di C2, invece, l’ Atletico Fucecchio schianta in casa l’insidiosa Larcianese con una prova altrettanto convincente. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Scontro favorevole per la Vigor Fucecchio. L’insidioso Casalguidi attende il CortenuovaLa Vigor Fucecchio ottiene uno scontro favorevole contro il Casalguidi, che si presenta come una delle avversarie più deboli del girone, e ora si prepara ad affrontare il difficile Casalguidi, che arriva in forma dopo le ultime vittorie.

Calcio. Eccellenza: Fratres Perignano espugna FucecchioNel turno infrasettimanale di Eccellenza, il Fratres Perignano si è imposto sul campo del Fucecchio, consolidando la propria posizione in classifica.

Calcio a 5: il Portogallo spazza via il Belgio e vola in semifinale agli EuropeiIl terzo quarto di finale degli Europei 2026 di calcio a 5 è ufficialmente andato in archivio. All'Arena Stožice di Lubiana, il Portogallo si è sbarazzato ... oasport.it

Calcio a 5 serie B. Italservice vola con Jamicic. Eta Beta sconfitta di misuraE’ scattata la serie B di calcio a 5. Sono due le pesaresi che quest’anno sono iscritte in questa... E’ scattata la serie B di calcio a 5. Sono due le pesaresi che quest’anno sono iscritte in questa ... ilrestodelcarlino.it

Il caro vecchio Biliardino I ragazzi della scuola calcio con Bettella, Acampora, Altare e Corbo oggi da Doppio Malto facebook

Espulso #Kalulu per doppio giallo: il primo per aver preso un calcio da Barella e il secondo per una simulazione plateale di Bastoni che non viene nemmeno sfiorato, tutto ciò è inaccettabile, siamo alla terza partita di fila con episodi enormi a sfavore della Juv x.com