Una vita dedicata a salvare quelle degli altri addio ad Antonio Gasparroni | il cordoglio di Fisa e vigili del fuoco

Antonio Gasparroni, figura di rilievo nel mondo del soccorso e della sicurezza, si è spento. Ex presidente dell’Anvvf di Pescara e maestro Fisa, è stato riconosciuto per il suo impegno e dedizione nel salvare vite umane. Il suo contributo ha lasciato un’impronta significativa nel settore, suscitando il cordoglio di colleghi e amici. La sua scomparsa rappresenta una perdita importante per la comunità dei soccorritori italiani.

Addio ad Antonio Gasparroni, già presidente dell'Associazione nazionale vigili del fuoco (Anvvf) di Pescara e maestro Fisa (Federazione italiana salvamento acquatico) molto conosciuto e soprattutto amato dai tanti che lo hanno incontrato nella loro vita. Tra questi il presidente degli Angeli del.

